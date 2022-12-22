Taksim’de tramvay atölyesinde mahsur kalan iki görevli kurtarıldı

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Hasan YILDIRIM – Özgür EREN / İSTANBUL, (DHA) – BEYOĞLU’nda nostaljik tramvayın tamir ve bakım atölyesinde mahsur kalan iki güvenlik görevlisini itfaiye ekipleri kurtardı.

Taksim’de nostaljik tramvay atölyesinde çalışan iki güvenlik görevlisi kapı kolunun kırılması nedeniyle sabah saat 07.00 sıralarında mahsur kaldı. Kapıyı açamayan görevliler, itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdiven yardımıyla pencere camından içeri girerek kapıyı açtı. Kapının açılmasıyla görevliler içeri girdi.

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