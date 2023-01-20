Taksim’de taksicilere yönelik denetim yapıldı

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Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa Mert KARACA/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı’nda, taksicilere yönelik trafik denetimi yapıldı. Seyir halindeyken telefon kullanan bir taksiciye para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil trafik polisleri, Taksim Meydanı’nda kurulan kontrol noktasında taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Ekipler, araçları durdurarak şoförlerin belgelerini inceledi. Emniyet kemeri, taksimetre ve yolcu seçilip seçilmediğine yönelik kontroller yapan polis, seyir halindeyken telefon kullanan bir taksiciye para cezası kesti. (DHA)

(FOTOĞRAF)

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