Taksim’de taksi denetimi, çalışma izni iptal edilen taksi otoparka çekildi

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Hasan YILDIRIM –Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU’nda trafik ihlalleri nedeniyle belediye tarafından izni iptal edilen taksi, çekiciyle otoparka çekildi. Emniyet kemeri takmayan şoförlere ise cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik ekipleri, taksilere yönelik, ‘Kısa mesafe’, ‘Yolcu seçmesi’ ve ‘Taksimetre açmaması’ ile ilgili olarak denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında Taksim Meydanı’ndaki taksiler tek tek durduruldu. Taksi şoförlerinin ehliyet, ruhsat ve belediye izin belgeleri kontrol edildi. Emniyet kemeri takmayan ve evraklarında eksik olan şoförlere cezai işlem uygulandı.

Yaptığı trafik ihlalleri nedeniyle belediyeye şikayet edilen bir taksi şoförüne ise, ‘Taşımacı ve şoförlere yönelik hizmet kalite puanı kesintisi yaptırım cetveli’ uyarınca bin 800 lira para cezası uygulandı. Araç ise çekici ile otoparka çekildi. (DHA)

(FOTOĞRAF)



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