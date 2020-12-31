Taksim’de “Kurt Kapanı” denetimi

İlkay DİKİCİ-Feridun AÇIKGÖZİSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL’da çeşitli kontrol noktalarında “Kurt Kapanı” denetimi yapıldı. İstanbul ‘un çeşitli noktalarında asayiş, terör ve trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetimler gerçekleştirildi.
Taksim Meydanı’ndaki denetimlere, ilçelerin emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, trafik ve yunus ekipleri katıldı. Oluşturulan kontrol noktalarının güvenliğini Özel harekat polisleri sağlarken, polis helikopteri denetimlere destek verdi. Taksim Meydanı’nda oluşturulan kontrol noktalarında ekipler, şüpheli gördükleri araçları durdurarak didik didik aradı. Araç içindeki kişilerin kimlik sorgulamaları ve üst aramaları yapıldı. Hassas burunlu narkotik köpekleri de aramalarda kullanıldı.
Aracında arama yapılan Veysel Kaya, “Olması gereken bir uygulama. Ekipler durdurdu ve arama yaptı.” Şekline konuşurken, Okan Hacızade, “Uygulamayı gayet iyi buldum. Çok kibar ve anlayışlılar. Olması gereken gibi yani. Yeni yılda koronavirüsten kurtulalım başka bir şey istemiyorum.” dedi.
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