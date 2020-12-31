Taksim’de kısıtlama öncesi polisten drone ile denetim

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-TAKSİM Meydanı’nda polis drone ile havadan denetim yaptı. Kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar ışıklı süslemeler önünde bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Türkiye genelinde saat 21.00’de başlayacak olan 4 günlük kısıtlamaya saatler kala vatandaşlar Taksim Meydanı’nda yoğunluk oluşturdu. Işıklı süslemeler önünde poz veren kişiler bol bol fotoğraf çektirdi. Bölgede yoğun güvenlik önlemi alan polis drone ile havadan denetim yaptı.

(FOTOĞRAF)