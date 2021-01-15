Taksim’de kar yağışı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İstanbul,(DHA) İstanbul’da, beklenen kar sabah saatlerinden itibaren kendini gösterdi. Yağış özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinde lapa lapa yağan kar, Taksim’de de görüldü.

Yağışın yoğunlaşması ihtimaline karşın Taksim Meydanı’nda kar mücadele araçları hazır tutuluyor.

