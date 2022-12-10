Taksim’de Faslıların yarı final sevinci

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Ozan URAL / İSTANBUL,(DHA) – Dünya Kupası’nda Portekiz’i 1-0 yenerek yarı finale yükselen Fas, taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Faslılar, takımlarının yarı finale yükselmesini Taksim Meydanı’nda tezahüratta bulunarak kutladı. Faslılar, polisin yönlendirmesi üzerine kutlamalarına Talimhane’de sürdürdü.

2022 FIFA Dünya Kupası Çeyrek Finali’nde Al Thumama Stadı’nda Fas ile Portekiz karşı karşıya geldi. Arjantin Futbol Federasyonundan Facundo Tello’nun düdük çaldığı karşılaşmada Fas, Portekiz’i 1-0’lık skorla geçti. Fas’a galibiyeti getiren golü 42’nci dakikada Youssef En Nesyri kaydetti. Fas, bu galibiyetin ardından taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Takımlarının yarı finale çıkmasına sevinen Faslılar, maçın hemen ardından İstiklal Caddesi’nde toplanarak Taksim Meydanı’na yürüdü. Ellerinde bayraklarla sevinç gösteresinde bulunan taraftarlara polis eşlik etti. Taksim Meydanı’na kadar çıkan taraftarlar polisin izin vermemesi üzerine Talimhane’ye yönlendirildi.

Taraftarlar, Dünya Kupası’nı kazanacaklarını dile getirirken, “Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm müslümanlar için kazandık” dedi.(DHA)

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

– Faslıların sevinç görüntüleri

– Taraftarların tezahüratları ve Taksim’de yürüyüşleri

– Röportajlar

FOTOĞRAFLI