Taksim’de 29 Ekim töreni

- Reklam -

Zeki GÜNAL / İSTANBUL, (DHA)- CUMHURİYETİN kuruluşunun 99. yıl dönümü kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda tören düzenlendi.

Taksim Meydanı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ali Sivri, siyasi parti temsilcileri, gaziler, çeşitli dernek temsilcileri katıldı. Törene ellerinde Türk bayraklarıyla katılan vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Çelenk koyulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Tören, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Bando takımının verdiği konserle son buldu.

