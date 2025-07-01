Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’ne Bariyerli Önlem

Açıklamaya göre, alınan güvenlik tedbirleri kapsamında:

Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı bariyerlerle kapatılacak ,

Gezi Parkı ve İstiklal Caddesi'nin Galatasaray Meydanı'na kadar olan bölümü ve bağlı sokaklar araç ve yaya trafiğine kapatılacak, gerekirse kontrollü geçiş uygulanacak,

İlçe genelinde yaşanabilecek toplumsal olaylara karşı ihtiyaç halinde farklı noktalarda da yaya ve araç trafiği kısıtlanabilecek. Kavga Sonucu Hayatını Kaybeden Polis Defnedildi İçeriği Görüntüle

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 32/ç maddesine dayandırılan yasak, 1 Temmuz 2025 saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe girdi.

Vatandaşlara Çağrı: Kamu Düzeni İçin Karara Uyun

Beyoğlu Kaymakamlığı, alınan bu kararların kamu güvenliği ve toplumsal huzur için zorunlu olduğunu belirterek, tüm vatandaşları alınan kararlara uymaya davet etti.