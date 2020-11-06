Taksim Meydanı’nda kaza; şoka girdiler 

Keçiören Belediyesi ilçe genelindeki 513 adet parkı ağaçlarla ve kış çiçekleriyle donatmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye’de belediye eliyle yaptırılan en fazla park ve yeşil alan Keçiören’de bulunuyor. İlçemizdeki 513 parkımızın tamamını kış çiçekleri ve ağaçlarla buluşturarak her bir parkımızı pırıl pırıl bir görünüme kavuşturduk. İlçemizde kırık, dökük harabe bir park bulunmuyor” dedi.