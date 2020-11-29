Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA- KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından ikinci defa sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Kısıtlama nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 20.00’den sabah 10.00’a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi turistlere ve kısıtlamadan muaf olanlara kaldı. Otellerinden çıkan turistlerde bavulları ile İstiklal Caddesi’nde yürüdü.