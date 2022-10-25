Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesinden güneş tutulmasını izlediler

- Reklam -

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA) TAKSİM Meydan’ı ve Çamlıca Tepesi’ne gelenler parçalı güneş tutulmasını ilgiyle izlendi.

Pazarçalı güneş tutulması Avrupa, Kuzey-Doğu Afrika, Ortadoğu ve Asya’nın batısından izlendi. Güneş’in yaklaşık yüzde 50’sinin Ay tarafından örtüldüğü ve yaklaşık 3 saat süren tutulma Türkiye’de de saat 12.36 ile 15.01 arasında ilgiyle izlendi. Çamlıca Tepesi’ne gelenler, tutulmayı izlemek için saatlerce bekledi. Çamlıca Tepesine gelenlerden Süleyman İlaslı “Bugün Çamlıca Tepesine eşimle beraber çıktık. Biz de bir hazır gözlük var, bununla geliyoruz güneş tutulmasını izlemek üzere. 2005 yılında Antalya’da özel olarak tam güneş tutulmasını izlemek için gitmiştik. İstanbul’da 13.50 civarında tam yüzde kırka yakın bir tutulma olacağı söyleniyor. Gözlükle bakınca çok net bir şekilde görüyorum. Biraz önce baktım yüzde 25’e yakın bir kapama var güneşte. Bekliyoruz yüzde 40’ı göreceğiz” dedi.

Coğrafya öğretmeni Zeliha İlaslı ise “Heyecanlıyım, 2005 yılında Antalya’ da bu gözlüğümde yine tam tutumu izlemiştim. Bugün de benim için çok coğrafi bir gün. Doğal olayları izlemek için fırsatım olduğu zaman böyle çevreye yayılıyorum. Özel güneş izleme gözlüğü, ile izleyeceğim. 25 yıldır bu gözlüğü saklıyorum” dedi.

Kastamonu’da geldiğini söyleyen Nurgül Gökmen “Çok güzel. Yarım ay gözüküyor. Kesinlikle mükemmel bir görüntü” diye konuştu. (DHA)

(FOTOĞRAF)



- Reklam -