Taksim Meydanı boş kaldı

Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL (DHA) HAFTA sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı.

Koronavirüs salgınının önlenmesi tedbirleri kapsamında dün akşam 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi boş kaldı. Meydan, kısıtlamadan muaf olan turistler ile işe gidenlere kaldı. Otellerinden çıkan turistler bavulları ile İstiklal Caddesi’nde yürüdü.

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