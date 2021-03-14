Zeki GÜNAL – İstanbul DHA- Ramazan ayında ibadete açılması beklenen Taksim Camii’ndeki son durum havadan görüntülendi.

Taksim Meydanı’nda temeli 17 Şubat 2017’de atılan camide sona yaklaşılıyor. Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan yaklaşık 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar havadan görüntülendi.

Yaklaşık iki hafta önce genel işçiliğinin yüzde 99’u tamamlandığı kaydedilen caminin ramazan ayında ibadete açılması bekleniyor.

İçinin boyanması da tamamlanan caminin çevresindeki peyzaj çalışmalarına ise devam ediliyor.

(FOTOĞRAFLI)