Taksideki yolcunun elindeki saksıdan 1 kilo 236 gram esrar çıktı

Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA’nın Marmaris ilçesinde durdurulan bir taksideki yolcunun elinde taşıdığı çiçekli saksıda, toprağın içine gizlenmiş 1 kilo 236 gram kubar esrar ele geçirildi.

Çetibeli jandarma arama ve kontrol noktasında, bir taksi durduruldu. Evrak kontrolü yapılırken, taksinin ön koltuğunda oturan yolcu A.T.’nin (30) şüpheli tavırları ekiplerin dikkatini çekti. Taksiden indirilen A.T.’nin üst araması yapıldı, elindeki saksı da kontrol edildi. Kontrolde, saksıdaki toprağın içine gizlenmiş, baharatlarla kokusunun engellenmeye çalışıldığı anlaşılan üzeri alüminyum folyo ve şeffaf naylonla sarılı halde 1 kilo 236 gram kubar esrar bulundu. Gözaltına alınan A.T.’nin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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