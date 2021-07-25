Takside tartışan 2 kişi birbirlerine şişe ve bıçakla saldırdı; o anlar kamerada

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya), (DHA)- SAKARYA’nın Sapanca ilçesinde, takside tartıştıktan sonra araçtan inen 2 kişi bıçak ve bira şişesi ile birbirine saldırdı. Yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kavga anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Sapanca Kemalettin Sami Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İzmit istikametine giden ticari içerisinde bulunan yolcular arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sürücünün taksiyi durdurmasının ardından araçtan inen 2 kişi bira şişesi ve bıçakla birbirlerine saldırdı. Bu sırada çevredekiler kavgayı ayırmaya çalışarak, 112 Acil’e haber verdi. 112 Acil ekibi yaralanan A.B. ve R.M.’yi ilk müdahaleleri sonrası hastanelere kaldırdı. Polis, olayla ilgili araçta bulunan diğer 2 kişiyi bilgisine başvurmak üzere Sapanca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürürken, soruşturma başlattı.

Yaralanan 2 kişinin akraba oldukları öğrenilirken, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Araçtan inen 2 kişinin birbirlerine saldırması ve sağlık ekiplerinin gelmesi görüntülerde yer aldı.

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