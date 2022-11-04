Takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi

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Kadir ÖZEN/ İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan takside 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirilirken, gözaltına alınan taksici O.İ. ise tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, taksiyle uyuşturucu taşınacağını öğrendi. Bunun üzerine ekipler, belirlenen taksiyi Buca ilçesi Otokent karşısında durdurdu. Takside yapılan aramada, bagaj kısmındaki 163 kutuda toplam 9 bin 128 uyuşturucu hap ele geçirildi. Taksici O.İ. ise gözaltına alındı. O.İ., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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