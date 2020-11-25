Taksiciyle kadın müşterinin ücret tartışması kamerada

Erol DEĞİRMENCİ / İSTANBUL (DHA) FATİH’te kadın müşteri ile taksi şoförü ücret nedeniyle tartıştı. Kadın müşteri taksi hareket halindeyken inmeye de çalışırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Aksaray İskenderpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Oğuz Kaan Ünver 34 TAD 82 plakalı taksisiyle Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi binası önünden, aracına bir kadın müşteri aldı. Ünver müşterinin taksiye binmesi üzerine taksimetresini açarak hareket etmeye başladı. Taksiciyle kadın yolcu arasında bir süre sonra ücret tartışması yaşandı. Taksici ile tartışmasını sürdüren kadın daha sonra hareket halindeki araçtan inmeye kalktı. Ünver ani frenle dururken, kadın taksiden inerek uzaklaşmaya başladı. Peşinden giden araç şoförü kadını durdurarak, “Polis çağıracağım. Paramı ver” dedi. Şoförün sözlerine “Götür ben karakolum. Ben gelirim yine de sen suçlu sayılırsın” diyerek karşılık verdi. Kadınla daha fazla tartışmaya girmek istemeyen taksi şoförü aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan tartışma ise şoför tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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