Taksiciye silahlı saldırı, güvenlik kamerasında

Özelikle ekonomi öğrenmek isteyenlere ekonomiyi anlatırken hep “ekonomiyi yönetmek otomobil kullanmaya benzer” derim. Hakikaten de benzer otomobil kullanırken de yol, hava ve trafik durumu devamlı değişir, sizin elinizde direksiyon, gaz ve fren gibi araçlar vardır gerekli hallerde gerekli ölçüde bu araçları kullanarak aracınızın emniyetli bir biçimde menzile varmasını sağlayabilirsiniz.