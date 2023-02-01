Taksicinin itfaiyecilerden garip isteği

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Mustafa Mert KARACA-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL(DHA)-BEŞİKTAŞ’ta taksici, yolu kapattıkları gerekçesiyle yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Bir itfaiye eri itfaiye aracının çekilmesini isteyen taksiciye “Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız” şeklinde cevap verdi.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz günlerde bir taksici, yangına müdahale sırasında yolu kapattıkları gerekçesiyle itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. İtfaiye aracının çekilerek yolun açılmasını isteyen taksici ile itfaiye ekipleri arasında tartışma çıktı. Bir itfaiye erinin, “Ağabey yangın var yangın, hortum isterlerse ne yapacağız” cevabını verdiği taksici, bir süre daha itfaiyecilerle tartıştı. Polisler tarafından sakinleştirirken taksici, söylene söylene aracının başına gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)