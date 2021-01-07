Taksi şoförü durakta pompalı tüfekle vuruldu

Pandemi sürecinin ilk günlerinden itibaren Altındağlı vatandaşlara pek çok konuda olduğu gibi psikolojik olarak da destek veren Altındağ Belediyesi, rehabilitasyon çalışmalarını da online platforma taşıdı. Altındağlı kadınların büyük ilgi gösterdiği “Pandemi döneminde stresle nasıl baş edilir?” konulu interaktif eğitim programı, kadınlardan büyük ilgi gördü.