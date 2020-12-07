Takla atan otomobilin sürücüsü, yara almadan kurtuldu 

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) SOKAĞA çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar Eminönü'ne akın etti. Çok sayıda vatandaş kısıtlama öncesinde buradaki dükkanlara gelerek alışveriş yaptı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında...