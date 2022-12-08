Takla atan otomobilin motoru koptu: 2 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, su kanalına düşüp, takla attı. Otomobilin motoru yerinden koparken araçta sıkışarak yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir karayolunun 7’nci kilometresinde meydana geldi. Ali Keler (28) yönetimindeki 43 ABF 648 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu su kanalına düşüp, takla attı. Otomobilin motoru yerinden koparken, Ali Keler ile yanındaki Emre Çakır (27), araçta sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden kurtarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle trafik tek şeritten sağlanırken, hurdaya dönen otomobil ise polis ekiplerinin incelemesinin ardından çekici yardımıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme polis tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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