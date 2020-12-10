Takla atan otomobilden çıkarıldı, içerdeki evrakı almak için camı kırmaya çalıştı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil takla atarak, dere yatağının kenarındaki korkuluklara takıldı. Kazada sıkışan sürücü Murat E., itfaiye tarafından çıkarıldıktan sonra içerdeki evrakı almak için yan duran aracın camını kırmaya kalkıştı.

Kaza, öğle saatlerinde Gölcük’ün İpekyolu mevkiinde meydana geldi. Murat E. yönetimindeki 16 BRB 73 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak yol dışına çıktı. Kazada, otomobil dere yatağının kenarında bulunan korkuluklara takıldı. Murat E. yan duran otomobilde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, Murat E.’yi araçtan çıkardı. Murat E. araçta bulunan evrakı alabilmek için yan duran otomobilin çatlayan camını kırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Hafif yaralanan Murat E. sağlık görevlilerince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI