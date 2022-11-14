Takla atan otomobil, akaryakıt istasyonuna girdi: 2 yaralı

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İsa ÇİÇEK/SAKARYA, (DHA)- SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde otomobile, ardından da kaldırıma çarpan otomobil, takla atıp akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kuzuluk yolunda meydana geldi. G.T. idaresindeki 54 HT 554 plakalı otomobil, Y.K. idaresindeki 06 E 5730 plakalı otomobile, ardından da kaldırıma çarpıp takla atarak akaryakıt istasyonuna girdi. Kazada G.T. ile yanındaki Y.E.K. yaralandı. 2 yaralı, sağlık ekiplerince Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza güvenlik kamerasına yansırken, soruşturma sürüyor. (DHA)

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