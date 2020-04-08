Takım Tezgahları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Başkanı Fatih Varlık, Covid-19 salgınının etkisiyle birçok sektörde “tedarik zincirinin kırıldığına” dikkat çekerek, “Takım tezgahları ve makina sektörünün, salgın etkilerine karşı başlatılan ekonomik koruma kalkanına ivedi şekilde dahil edilmesi hayati önem taşıyor” çağrısı yaptı.

Makineleri yapan makineler olarak tanımlanan ve havacılık, savunma, otomotiv, beyaz eşya, kalıpçılık gibi taşıyıcı sektörlere katkısı değer bazında 21 milyar dolar olan takım tezgahları sektörü küresel salgın Kovid-19’dan daralma beklentisiyle etkilendi.

Varlık, otomotiv tedarik sanayisi başta olmak üzere havacılık ve beyaz eşya gibi kritik sektörlerde yaşanan daralmaya paralel bir daralmanın kendi sektörleri için de söz konusu olduğunu vurguladı ve ekledi:

“Takım tezgahları sektörü, her türlü imalatın temelidir ve bu sektörün durması dünyada üretimin durması anlamını gelir” diyen Varlık, şunları ifade etti: “Yerli ve milli üretime yönelik ciddi hedefler koymuş ülkemiz için takım tezgahları ve makina sektörünün, koronavirüsün etkilerine karşı başlatılan ekonomik koruma kalkanına ivedi şekilde dahil edilmesi hayati önem taşıyor.”

Covid-19 salgınının yarattığı krizin ekonomideki etkisi karşısında gösterilen kimi reflekslere de dikkat çeken Varlık, “Birgün bu virüs tamamen bitecek. Üretmeye ve ihracata devam edebilmemiz için bugün kepenk kapatmak, personel sayısında kısıtlamalara gitmek söz konusu olmamalı. Bunun yerine krizi fırsata çevirmek, uzaktan eğitimlerle çalışanlarımızın niteliklerini artırmak, üretim hatlarımızı el verdiği ölçüde otomatize etmek gerekir. Böylece her şey yoluna girdiğinde işimize daha hızlı ve daha verimli devam edebiliriz” dedi ve şöyle devam etti:

“Bu krizden çıkabilmek için en önemli çözüm yolu birbirimize karşı sorumlu olduğumuzu bilmek ve bilinçli hareket etmek… Özellikle sektör olarak önceliğin insan hayatı olduğunu bilerek yaklaşmak ve personeli korumak bilhassa önemli…

“Sağlık, ekonomik ve psikolojik sebeplerle kaybedilen yetişmiş insan kaynağı kolay kolay yerine gelmez. Ayrıca üretim ve iş yapış şeklinin böylesi durumlar için de kurgulanması gerekmektedir.

“Bilişim, otomasyon ve internet altyapısının uzaktan üretime yönelik ne ölçüde önemli olduğu şu günlerde daha net anlaşıldı.

“Robotlu üretim hatlarının, uzaktan üretim takibinin, üretime yönelik bilgi teknolojilerinin ve riskleri en aza indirerek yatırım yapmanın önemi ortaya çıktı.

“Biliyoruz ki bunların hepsi Endüstri 4.0’la mümkün olacak. Gönül isterdi ki herkes kapısını kapatıp evinde otursun ancak birilerinin insan sağlığı için de üretmesi gerek.”