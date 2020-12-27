‘Takı’ nedeniyle tartıştığı eski dünürlerini tabancayla yaraladı

Miraç ŞENTÜRK/ CANİK (Samsun), (DHA)- SAMSUN’un Canik ilçesinde, ‘takı’ anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada A.B. (50) ile dini nikahlı eşi H.T. (48), eski dünürleri Yüksel T. tarafından tabancayla vuruldu. Yaralanan çift tedaviye alınırken, Yüksel T. ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Canik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, A.D. ve O.T. dini nikahla evlenip yaklaşık 2 ay evli kaldıktan sonra ayrıldı. Gelinin annesi H.T. ve dini nikahlı eşi A.B. damadın babası Yüksel T.’nin evine giderek, kızlarının olduğunu öne sürdükleri altınları geri istedi. İki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Damadın babası Yüksel T., gelinin annesi H.T. ile eşi A.B.’yi tabancayla vurdu. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis olaydan sonra kaçan Yüksel T.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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