Tahtalı Run to Sky yarışları başladı

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kemer ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Tahtalı Run to Sky Powered by Corendon Airlines yarışları başladı. Yarışın iki etabı tamamlanırken, diğer iki etap ise devam ediyor.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run To Sky Powered By Corendon Airlines yarışlarına 14 ülkeden 400 sporcu katılıyor. Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Kemer Barut Otel Genel Müdürü Asım Burak Kıpçak, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol ve Barut Otel Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, turizmciler, 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın zirvesine koşan sporcuları karşıladı.

Zirveye çıkan sporcuları alkışlayarak karşılayan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, turizmi çeşitlendirmek için ellerinden gelen tüm çabayı gösterdiklerini söyledi. Sivil toplum örgütleri ile turizmin çeşitlendirilmesi konusunda koordineli çalıştıklarını ifade eden Başkan Topaloğlu, “Kemer Belediyesi olarak elimizi taşın altına koyduk. Gece başlayan yarışta kıyasıya bir mücadele oluyor. Kemer’i daha iyi tanıtmak için yapılan etkinliklerden birisi. Bundan sonraki tüm etkinliklere de belediye olarak destek vereceğiz. Dünyada Kemer gibi bir yer yok. Yapmamız gereken tek şey tanıtım. Turizmi çeşitlendirmek için bisiklet ve Likya Yürüyüş Yolu ile ilgili bir çalışmamız olacak. Bu tür organizasyonlar Kemer’de artarak devam edecek” diye konuştu.

Organizasyon koordinatörü Polat Dede, bu sene yeni parkurlarla çok daha kalabalık bir organizasyon olduğunu söyledi. Toplam 4 parkur olduğuna değinen Dede, “Bir tanesi 27 kilometrelik Tahtalı Run to Sky, diğeri 62 kilometrelik Berg Sky Race, Kemer’den başlıyor zirvede bitiyor. Tahtalı Run to Sky Çıralı’dan başlıyor zirvede bitiyor. Bir de ilaveten çok daha uzun bir parkur var. Ultra Sky’ı koyduk. O da 116 kilometrelik. Kemer’den başlıyor zirveye çıkıyor ve tekrar Kemer’e geri dönüyor. Kemer coğrafyasının her santimetresini dolaşan bir parkur oldu. Bir de Chimera Run var. İnanılmaz güzel gidiyor. Alternatif sporların bölgemize katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Turizmi 12 aya yaymak en büyük hedefimiz. Sürdürülebilirlik en büyük hedefimiz. Yani bir organizasyonu 1 kere yapıp da bir daha yapmamak bir şey kazandırmıyor. Bir organizasyonu ne kadar uzun süre yaparsak o kadar tanınırlığı artar ve bölgeyi de o kadar tanıtırız diye düşünüyoruz” dedi.

Dört farklı kategoride yapılan yarışlarda Tahtalı Run to Sky ve Chimera Run etaplarının birincileri de belli oldu. Deniz kenarından başlayıp 2 bin 365 metre yüksekliğindeki Tahtalı Dağı zirvesinde tamamlanan 27 kilometrelik Tahtalı Run To Sky yarışını Andrii Lysenko birinci sırada tamamlarken, manzarası ile ünlü Kemer’in Çıralı bölgesinde koşulan 29 kilometrelik Chimera Run’da ise ipi Üzeyir Söylemez göğüsledi.

Tahtalı Run to Sky kadınlar kategorisinde Itır Atadiyen 04.47.48 derecesiyle birinci, Hacer Uslu 05.44.45 derecesiyle ikinci, Ezgi Keskin 05.45.45 derecesiyle üçüncü oldu. Tahtalı Run to Sky erkekler kategorisinde Andrii Lysenko 03.44.21 derecesiyle birinciliği, Oğuzhan Emre Singer 04.01.57 derecesiyle ikinciliği, Servet Mutlu Tozkar 04.09.53 derecesiyle üçüncülüğü elde etti. Chimera Run kadınlar kategorisinde Kübra Yüksel 04.08.00 derecesiyle birinci, Svetlana Çatak 04.20.04 derecesiyle ikinci, Aysun Yavuzcan 04.26.15 derecesiyle üçüncü olurken, Chimera Run erkekler kategorisinde Üzeyir Söylemez 02.48.45 derecesiyle birinci, Erhan Çalışkan 03.02.44 derecesiyle ikinci, Hüseyin Aydın Aktaş 03.10.36 derecesiyle üçüncü sırada yer aldı.

Yarışın 116 kilometrelik Tahtalı Ultra Sky ve 62 kilometrelik Berg Sky Race etapları ise devam ediyor.

(FOTOĞRAFLI)

- Reklam -