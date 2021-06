Tahtalı Run to Sky sona erdi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)-

ANTALYA’nın Kemer ilçesinde bu yıl 7’ncisi düzenlenen Tahtalı Run to Sky Powered by Corendon Airlines yarışları sona erdi.

Kemer Belediyesi’nin destekleriyle Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda gerçekleştirilen Tahtalı Run to Sky Powered by Corendon Airlines yarışlarına 14 ülkeden 400 sporcu katıldı. Zeus’un yazlık mabedi 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı’nın çevresinde koşulan ve sporculara Zeus’un izinde, gökyüzüne ulaşmak için koşma fırsatı veren yarışta sporcular dereceye girebilmek için büyük efor sarf etti. Yarışların tamamlanmasının ardından Atatürk Parkı’nda ödül töreni düzenlendi.

Törene, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Emin Gül, meclis üyesi Ferhan Fidan, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Özkaynak, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı Dinçer Sarıkaya, KETOB Başkan Yardımcısı Şinasi Gürocak, Kemer İş Adamları Derneği (KEMİAD) Başkanı Rıza Sönmez, Olympos Teleferik Genel Müdürü Haydar Gümrükçü, Corendon Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, organizasyon direktörü Polat Dede, turizmciler ve sporcular katıldı.

Ödül töreni sonrası açıklama yapan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, bu yıl 7’ncisi düzenlenen organizasyona Kemer Belediyesi olarak büyük destek verdiklerini söyledi. Pandemiye rağmen çok güzel bir organizasyon olduğuna dikkati çeken Başkan Topaloğlu, “Dünyayı etkisi altına alan pandemiye rağmen etkinliğe 14 ülkeden 400 sporcu katıldı. Gelecek sene daha iyisini yapacağız ve uluslararası arenalarda daha çok yer almasını sağlayacağız. Kasım ayında bir organizasyon daha var. O sürpriz olsun. Kemer’i tanıtmaya devam edeceğiz. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

KETOB Başkanı Sarıkaya, organizasyonu gelecek yıllarda daha başarılı hale getirmek ve Kemer’i en iyi şekilde tanıtmak için çalışacaklarını söyledi. Yarışmacılardan gelen bazı öneriler olduğuna değinen Sarıkaya, önerileri değerlendirip Likya Yürüyüş Yolu’nu da organizasyon parkurlara kazandırmaya çalışacaklarını kaydetti.

Organizasyon Direktörü Polat Dede de güzel bir yarış olduğunu belirterek, büyük desteklerinden dolayı Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve sponsorlara teşekkür etti.

4 farklı kategoride düzenlenen yarışta dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

