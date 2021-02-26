Tahtalı Barajı’nda balık avlayan 2 kişiye, 9 bin lira ceza

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Menderes ilçesinde av yasağı olan Tahtalı Barajı’nda ağ atarak balık avlayan 2 kişiye, toplam 9 bin 832 TL ceza kesildi.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, avlanmanın yasak olduğu Tahtalı Barajı’nda, 2 balıkçının ağ attığı bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, M.A.E. ve H.H.E.’nin, baraja 150 metrelik ağ attıklarını tespit etti. Ağlara ve tutulan balıklara el koyan ekipler, ikiliye kişi başı 4 bin 916 TL olmak üzere toplam 9 bin 832 TL ceza kesti.

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