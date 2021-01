Tahta beşik geleneğini yaşatmaya çalışıyor

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)- HATAY’da, bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşik üretimini sürdürmeye devam eden Mustafa Gezer (45), tarihi uzun çarşıdaki 4 metrelik dükkanda mesleğini yaşatıyor.

Antakya’da Tarihi Uzun Çarşı’da çırak olarak başladığı baba mesleği semercilikten sonra, unutulmaya yüz tutan tahta beşikleri tek başına üretip satan Mustafa Gezer, sanatını yaşatmaya çalışıyor. Bir zamanlar her ailenin çocuklarını büyüttüğü tahta beşiklere ilginin her geçen gün azaldığını fakat yine de talep olduğunu dile getiren Gezer, “Baya kullanan var, talep de çok. Hatay’a özgü bir beşiktir bu, başka yerde bulunmaz. Tahta beşiği zengini de alıyor, fakiri de alıyor, köylüsü de alıyor, kentlisi de alıyor” dedi.

‘HEM PRATİK HEM DAHA SAĞLIKLI’

Tahta beşik imal eden eski ustaların vefat ettiğini, bunu imal edenlerin parmak sayısından az olduğunu söyleyen Gezer, şöyle konuştu:

“Bu tahta beşikler ahşap, pratik, istediğin yere götürebilirsin. Normal büyük beşikleri bir yerden bir yere götürmek sorun teşkil ediyor. Mesela, aile bir pikniğe gidecek arabanın arkasına koyar götürür bunu, diğerleri götürülemez. Köy yerlerinde de tavandan ip sarkıtarak asıyorlar, bu beşiği sallamak için. Bunda çocuk rahat uyur, ayakta sallamak gibi değil. Bu beşiğe bebeği koyarsanız, sallarsanız hem rahat uyur hem de ahşap olduğu için çocuk için daha sağlıklı, uyutması da rahat oluyor. Hani huysuz çocuklar olur, sancısı olan çocuklar olur onlar için çok ideal bir beşik.”

Gezer, tahta beşik fiyatlarının 30 ila 45 lira arasında satıldığını ifade ederek, kız çocukları için de oyuncak tahta beşikler ürettiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI