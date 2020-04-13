Afla önümüzdeki günlerde tahliye olacak on binlerce kişiyi dışarıda büyük bir tehlike bekliyor: İşsizlik…

Salgın nedeniyle ekonominin ağır darbe aldığı, binlerce iş yerinin kapandığı, işini kaybedenlerin çığ gibi büyüdüğü bir dönemde bırakınız hırsızlıktan, dolandırıcılıktan, yankesicilikten, sahte çek düzenlemekten dolayı sabıkası olanların, üniversite mezunu meslek sahibi gençlerin bile iş bulması çok zor.

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Cezaevlerinden çıkacak olanları tekrar suç işlemek çaresizliğiyle baş başa bırakmamak gerekiyor.

İşsiz kalanlara verilen destek bir süre onlara da verilebilir, salgın tehdidinin ortadan kalkıp ekonominin nispeten düzelmesine kadar ayakta kalmaları sağlanabilir örneğin.

Yine, bu dezavantajlı vatandaşlarımıza, iş arayanlar için pek cazip gelmeyen tarım, inşaat, madencilik sektörlerinde istihdam olanakları yaratılabilir.

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Cezaevlerini genel ya da kısmi aflarla boşaltmak kolay.

Afla ilgili yasa teklifinin Meclis’te beş-altı günde görüşülüp kabul edilmesiyle mümkün olabilecek bir şey bu.

Önemli olan cezaevlerini boşaltmak değil, boşalan cezaevlerini yeniden doldurmamaktır.

Bunun yolu da sosyal devlet ilkesinin tüm kurallarıyla işletilmesinden geçiyor.

“İşte cezalarının önemli bir bölümünü sildik, özgürlüklerine kavuşturduk. Bizden artık bu kadar. Gerisi onlara kalmış” anlayışıyla hareket etmek ciddi yanlış olur.

Sosyal devlet ilkesinin tüm kurallarıyla işletilmesi, yeni suç patlamalarıyla karşılaşmamak açısından büyük önem arz ediyor.