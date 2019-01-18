KKTC’nin Gazimağusa kentinde Sıdıka Öztürk adlı kadın, ev sahibinin ‘çık’ talebini reddetti, mahkemeden tahliye kararı çıkınca eline bıçağı alarak evin damına çıktı ve çevredekileri tehdit etti.

Gazimağusa’nın mükemmel Mahallesi’nde yaşayan Sıdıka Öztürk, mahkemenin tahliye kararıyla kapıya gelen icra memurlarına uzun süre direndi.

Mutfaktan bıçak alan Öztürk iki katlı evin üst katına çıkarak, intihar edeceği tehdidinde bulundu. Mahallelinin şaşkın bakışları altında tehditler savunan kadını, eski eşi ikna etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen polisin saatler devam eden çabası sonucu durgunlaşan Sıdıka Öztürk, bıçağı bırakarak aşağı indi. Mahalleli ise, deliye dönen komşularının mücadelesini, cep telefonları ile görüntüledi.