Tahiroğlu: Altın Oran Yaşamımızı Dengeliyor

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KADEM (Kadın ve Demokrasi Derneği) Ankara Temsilciliği’nde Eğitim Danışmanı Melek Tahiroğlu’nun katılımıyla ‘Ben Kimim Altın Oran’ adlı seminer gerçekleştirildi. ‘Varoluşta Eşitlik Sorumlulukta Adalet’ sloganı öne çıktı.

Hazal Ergen/Ankara

Eğitimci Danışman Melek Tahiroğlu’nun verdiği bilgiler ışığında, Altındağ, Hamamönü’nde bulunan (Kadın ve Demokrasi Derneği) Ankara Temsilciliği’nde, Altın Oran konulu seminer yapıldı. Birçok katılımcı eşliğinde, günlük hayatımızdaki çok farklı noktalara değinildi.

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Altın Oran Fıtratın Düzenidir

Yaşamdaki altın oranın çok önemli olduğunu ve değişim gerektirdiğini vurgulayan Tahiroğlu, şöyle konuştu: “Kendimizden başlayıp hem fiziksel hem psikolojik olarak ufak değişiklikler yapmalıyız hatalarımızı görmeliyiz. Yani kötüden iyiye, dengeli bir şekilde değişmekten bahsediyorum. Altın oran, bizim özümüz, yaratılışımızdır. Ama bunu biz insanlar, bilinçli olarak bozuyoruz. Bu durumu olumlu yönde değiştirmeliyiz. Benim eğitimlerime gelen bayanlar var. Allah, beni böyle yarattı, değişemem diyenlerle ikinci seansa geçmiyorum. Bu olumsuz karardan vazgeçip bana yönelmeleri gerek.

İnsan aslında hep değişim içindedir, geçen seneki haliniz, algınızla şimdiki bir değildir. Ayrıca aldığımız eğitimler çok önemli. Ne eğitimi aldık şimdiye dek, Kur’an Kerim ilmi dışında her eğitimi aldık. Dolayısıyla altın oran bozulacak. Tüm ilimler, Kur’an’da var. Onu indirip mealini okuyan gençlerimiz çok az, bir türlü uyanamadık. Mesela öğretmenlik mesleği yapıyorsunuz, Resulullah örneğiniz değilse şaşacaksınız. Çünkü hepimize en iyi rehber, O’dur.”

Adımız Kişiliğimizi Yansıtır

İnsanların taşıdığı isimlerin karakterlerinde fazlasıyla etkili olduğunu aktaran Tahiroğlu, sözlerine şöyle devam etti: “Altın oranın bir diğer kuralı isimdir. İstanbul’da kar yağdığında bir öğrencim vardı çocuk çok sert, merhametsizdi, komşusunun kedisine zulmederdi. Çünkü bu adın, altın oranı bozuk arkadaşlar. İslam’ın hiçbir zaman anlamı iyi olup da yasakladığı bir isim yok. Farsça, Türkçe vs. olsun yeter ki manası düzgün olsun. İsim çocuk kadar anne, babaya emanet. Gerekirse değiştirilmeli, ne kadar alışılırsa da bu şarttır.

Anne, babayı sürekli eleştirerek, şikayetle, aynı deterjan olmayınca market market gezmek gibi takıntılarla ve düzensiz uykuyla altın oranı bozuyoruz. Mutlaka değiştirmek gerekiyor. Bu alışkanlıklardan vazgeçmedikçe siz, siz olmazsınız. Giyimimiz, örtümüz, üslubumuz altın oranı oldukça etkiliyor.”

Altın Oranın Bambaşka Etkileri Var

Birbirinden farklı konuların altını çizen Tahiroğlu, sözlerine şunları ekledi: “Altın oranın bir diğer değeri, kokudur. Ben, Berlin’de yaşayan kardeşimin yanına içki kokusu yüzünden gitmek istemiyorum. Çünkü neredeyse herkes içiyor, Müslüman o kokuyu sevmez, sevmemesi gerekiyor. Oraya gittiğimde ‘Allah’ım o kokuyu almayayım’ diye dua ediyorum. Koku çok önemli, Resulullah elinde misvakla çok gezerdi. Dişlerimizi ne kadar fırçalasak da misvakın verdiği faydayı vermez. Elbette fırçalayalım ama muhakkak misvak da kullanalım. Misvak, derinden temizlerken hoş koku da sağlar. Bir sürü koku var, gül, kar, bebek, toprak, lavanta, yasemin gibi. Ancak altın oranın tam olması için gül kokusu önemli. Fakat günümüzde kolay bulunmuyor, kokunun çok gelmesi mühim değil derinden gelmesidir esas konu. Çok çabuk dağılan kokudur. Gülü, yanlış kişiden alırsanız size gelene dek frekansı değişir.

Renk de altın oranda, mühim konudur. Mesela civciv sarısı giymek tehlikeli bir durum. Odası pembe olan kişi, hayalperesttir, gerçeklerle pek yüzleşemez. Dikkat edin gökyüzü mavidir, her gün başka bir renk olmaz hep mavidir, bunda da denge vardır.

Bir diğer konu beslenmedir. Diyet için bedeni çok aç bırakırsanız felaket olur. Diyete ihtiyaç duymamak için uğraşalım. Ama hep yemek düşünenler de altın oranı bozar. Dengeli beslenmek şart. Şeker de bir ihtiyaçtır, dolayısıyla Allah, hurmayı yarattı. Kırık tabak ve bardak kullanmaya devam etmeyelim. Bunlar artık yarım kalmıştır.

Giysileriniz de altın oran parçasıdır. Yırtık, sökük şeyleri giymeyelim. Yırtık pantolonlar bir neslin gençlerini bozdu. Bedenimizi açmadan, hatlarımızı göstermeden giyimimizde farklılıklar yapalım. İleri gitmeden kendimizi değiştirelim.

Aileye saygı, altın oranı düzenler. Ailemizi tamamen değiştirmeye, düzeltmeye çalışmayalım, öyle kabul edelim. Anne, babaya saygısızlık, vurmak, bağırmak büyük günahlardandır.

Elimizi doğru kullanmak çok önemli. Bazı durumları çok yanlış anladık, şiddete başvurduk. Baba evladını dövdü, erkek eşini dövdü, oysa Resulullah, kimseye el kaldırmamıştı. Eşine vuranın, mahşerde davacısı ben olurum’ diye hadisi vardır.

Ahlakın, altın orana büyük etkisi vardır. Haksızlığa gelmemeliyiz, şeytan dilsizdir. Siz, yeryüzündekilere rahmet edin ki Allah da size rahmet etsin. Çok farklı yerlere gidiyoruz, Allah sonumuzu hayretsin.”