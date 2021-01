Tadilat yaptıkları tekneden denize düştüler 

Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, tadilat yaptıkları tur teknesinden inmek isteyen 2 marangoz, fırtına nedeniyle dengelerini kaybedip, denize düştü. İkili teknedeki diğer çalışanlar tarafından kurtarıldı.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında, Kumbahçe Mahallesi’ndeki iskelede meydana geldi. İddiaya göre, Necip Uygun ve Hasan Emek adlı marangozlar, iskelede bağlı olan tur teknesinde tadilat yaptı. İşleri bittikten sonra tekneden inmek isteyen ikili, fırtına nedeniyle halatı kopan tekneden denize düştü. İkilinin yardımına tekne sahipleri ile diğer çalışanlar yetişti. Can simidi atarak, ikiliyi sudan çıkardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Uygun ve Emek, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Polis ekipleri ise tekne çalışanlarının ifadesine başvurdu.

Tekne kaptanı Levent Uysal (30), “Dalga gelince fırtına şiddeti yoğunlaştı, teknenin halatı koptu. Denize düştüler. Halatlara tutunarak, kendilerini kurtardılar. Bağırış çağırış vardı. Can simitlerini attık, simitleri attıktan sonra güzelce kavradık, bir kişi buradan tuttu iskelenin boyuna ulaşmaya başladı. Su botu indirdik, çok şükür botu indirdikten sonra kurtardık. Allah’tan korkulan olmadı, iki can kurtardığımız için mutluyuz” dedi.

