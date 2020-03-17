Malum bu krizi tetikleyen corona virüs, yani Türkçe karşılığı ile taçlı virüs, buradan esinlenerek bu yeni krize taçlı kriz dememiz uygun olacaktır diye düşünüyorum.

Önce Çin’den başlayan Covid-19 salgını, sonra yaşanan petrol şoku, petrol fiyatlarındaki çöküş ve nihayet virüsün Asya’dan Avrupa ve Amerika kıtalarındaki refah bölgelerine de bulaşması ile oluşan talep çöküşü. Bu üçünün bir araya gelmesi bu krize taç giydiriyor.

Bugüne kadar ki bir çok ekonomik kriz insan davranışları sonucunda ortaya çıkmıştı ve gene insan davranışları ve eylemleri ile bu krizler ile başa çıkmak mümkündü, lakin bu sefer işin içine doğal bir fenomende karıştı ve bu fenomen kesinlikle insanların kontrolünde değil, kendi doğal süreçleri ile gelişiyor. İnsan bu doğal süreçleri kesecek bir aşı, ilaç ya da tedavi yöntemi bulamaz ise bu krizin ortadan kaldırılması kolay olmayacak.

Ülkemizde de küresel olarak uygulanan tedbirlere benzer tedbirler alınıyor bu kapsamda insanların bir arada bulunduğu bir çok işletme, okul ve ibadethane kapatıldı. Şu anda sadece zorunlu ihtiyaçları karşılamak için gereksinim duyulan yerler açık. Bu durumun ne kadar süreceği ise belirsiz. Üretim tesisleri ve tedarik zincirinin alınan tedbirler ve salgın yüzünden aksayıp aksamayacağı da bilinmiyor. Bir çok insan olası böyle bir aksamaya karşı temel ihtiyaç maddelerini alıp stokluyor, bu beklenen normal bir insan davranışıdır kızmamak, tedbir almak gerekir.

Kapatılan işyerlerinin, özellikle de uzun süre kapalı kalması halinde çok ciddi bir istihdam, borç ve gelir sorunu yaratacağı kesindir.

Corona virüsle mücadele sadece tıbbi açıdan değil, sosyal açıdan da devasa ve kapsamlı önlemler alınmasını zorunlu kılıyor.

İç işleri bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, “umuma açık istirahat ve eğlence yerleri olarak faaliyet yürüten ve vatandaşların çok yakın bir mesafede bir arada bulunarak hastalığın bulaşma riskini arttıracağı gerekçesiyle, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan-düğün salonu, çalgılı-müzikli lokanta, kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri” geçici bir süreliğine kapatılmış bulunuyor. Bu sürenin ne kadar olacağı ise tamamen salgının yayılması ve sürece bağlı. Sadece kahve ve barları dikkate alsak Türkiye’de 600 bini aşkın kahvehane 28 bin kafe, bar bulunuyor. Bu işletmelerin kapatılması bir taraftan buralarda çalışan sayıları belki de milyonlara varan emekçiyi işten edecek ve gelirden yoksun bırakacaktır. Diğer yandan işletme sahipleri kira, vergi, ücret, tazminat ve kredi borcu gibi edimlerini yerine getirmekte çok zorlanacaklardır. Bu işletmelerin çoğu çok kıymetli ve kirası yüksek olan gayrimenkullerde kiracı durumunda, uzun süreli bir kapatma bu işletmelerin kesinlikle iflasına yol açar.

Özellikle AVM gibi kredi ile inşa edilmiş kıymetli gayrimenkullerde ticari hareketin azalması satış ve gelirlerin düşmesi sadece buralarda faaliyet gösteren işletmeleri değil aynı zamanda mülk sahiplerini ve hatta kreditörleri de etkileyecektir.

Bu gün görüyoruz ki Çin’de corona virüsün etkilerinden biri de işsizlik oranında kendini gösterdi. Ülkede işsizlik şubat ayında yüzde 6,2 ile rekor kırdı, 5 milyon Çinli işsiz kaldı! Çin en azından ilk çeyrekte ciddi bir küçülme yaşayacak. Bunun artık küresel ekonomiye de sirayet ettiği görülmektedir artık küresel bir resesyona girildiği ortadadır. Bu resesyon ortamının borç balonunu patlatması ve bir çok kişi ya da işletmenin borç krizine girerek iflas etmesi kaçınılmazdır.

Devletler çok büyük likidite ve kamusal harcama imkanları sunarak bu yangını söndürmez ise sonra çok geç olur ekonominin bir çok aktörü yok olur gider.

Önümüzde ki dönemde bu kadar likidite piyasaya sürülünce küresel çapta bir hiperenflasyon yaşanması da kaçınılmaz olarak görünmektedir. Gelişmekte olan ekonomilerin bu işten ciddi yara alacağını da öngörebiliriz.