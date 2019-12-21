SAĞLIK sektöründe dijitalleşme ve yapay zeka teknolojileri İstinye Üniversitesi’nde ‘Sağlık Yönetiminde Değişen Paradigmalar: Sürdürülebilirlik, Dijitalleşme ve Yapay Zeka Konferansı’nda tartışıldı. Konferansta konuşma yapan İstinye Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Muharrem Usta yapay zeka teknolojileri ile birlikte Türkiye’deki bir doktorun Hindistan’da bir hastayı ameliyat edebilecek hale geleceğini söyledi.

“BASİT HASTALIĞI OLANLAR HASTANEYE GİTMEYECEK”

Yapay zeka teknolojilerinin teşhis ve tanıda birçok fark yarattığını belirten Usta, bu durumun doktorlara bir avantaj sağladığını ancak son kararı yine doktorun verdiğini söyledi. Usta, “Yapay zeka ile biz ne üretirsek üretelim doktor yine hasta ile muhatap olabiliyor ama bir fark olacak. Basit hastalığı olan insanlar muhtemelen yapay zeka yazılımları sayesinde hastaneye gitmemeye başlayacak. O zaman doktorların zamanları daha rahatlamış olacak. Hastalar hastaneye gitmeyince doktorlar artık hastalara daha fazla vakit ayıracaklar. En çok vakti en kritik hastalara ayırmaya başlayabilecekler. Özetle yapay zeka sisteme yeni bir dizayn getiriyor ve gelecekle ilgili alışkanlıklarımızı değiştiriyor” dedi.

Yapay zekada veri toplamanın çok önemli olduğunu ve veriyi işleyerek bilim dünyasına da katkıda bulunulduğunu ifade eden Usta, “Yapay zekada elinizde çok büyük bir data varsa doktorun 20 yılda göreceğinin 20 katını 6 ayda yapay zekaya öğretiyoruz ve bilgiyi unutmayan bir hafıza elinizde oluyor” dedi.

