Teknik ve materyallerin fütüristik buluşması canlı renkleri ateşliyor: Swatch İlkbahar-Yaz 2019 sezonundan, hep devam eden stil devriminde rolü bulunan, ilk koleksiyonu Transformation’ı sunar.

Transformation’ın özünde sürekli hareket bulunuyor. Bütün renk tayfı şekil ve desenlerle birleşiyor. Bu canlı koleksiyon optik illüzyonlar ve transparan tasarımların sadeliği eşliğinde bir keşif yolculuğuna çıkıyor. Yarı transparan ayna kaplamaya sahip yeni polarize camlar ışığa tutunca pastel tonlar yaratıyor. Mesaj çok açık – hayal gücünün sınırları yok!

