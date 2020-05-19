Swap aslında geniş halk kitlelelerini hiç ilgilendirmeyen, finans dünyasına ait teknik bir kavramdır. Bu günlerde pek duyulur oldu çünkü başka kanallardan borç bulmakta, döviz likiditesi temin etmekte zorlanan damat bey bu konuyu gündeme getirdi ve kamuoyunda swap yolu ile döviz bulunabileceğine yönelik bir beklenti oluşturdu.

Önce izninizle bilmeyenler için swap nedir kısaca bir ona değineyim; İngilizce bir sözcük olan “swap”ın kelime anlamı takas, değiş tokuş anlamına gelir. Finans terimi olarak ise iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesidir.

Bir çok swap uygulaması vardır, bu noktada bizi ilgilendiren döviz swapıdır.

Döviz swapı iki tarafın daha önce anlaştıkları döviz kurunun sabitlenmesi ile para değişimidir. Döviz kurunun sabitlenmesinden dolayı geri ödemede taraflar vade sonunda anlaşılan kur üzerinden ödeme gerçekleştirir.

Döviz swap uygulamasında kur konusunda anlaşma genellikle güncel kur fiyatlarından daha yüksek olmaktadır.

Görüldüğü gibi bir swap anlaşması aslında likidite bulmayı kolaylaştıran kısa vadeli bir borç anlaşmasıdır ve bu anlaşmaya tarafların girebilmesi için bu taahhütlerin yerine getirilebileceğine yönelik bir karşılıklı güvene ihtiyaç vardır.

Sorun zaten Türk hazinesinin gerektiği zaman taahhüdünü yerine getirebileceğine, zamanında döviz bulup ödeme yapabileceğine dair bir güvenin piyasalarda olmamasından kaynaklanmaktadır.

Sorunun daha da derinine inersek Türk ekonomisinin, belki de osmanlıdan bu yana süren kronik hastalığı döviz kazanma yetersizliği ve döviz bulma zorluğudur. Bu yüzden Türk ekonomisi periyodik olarak döviz krizine girer.

Bu döviz krizleri sonuçta daima kurlarda ciddi sıçramalara yol açar. Cumhuriyet tarihi boyunca yaşanan büyük develüasyonlar ve kur sıçramalarını şöyle sıralayabiliriz:

1946’da İsmet İnönü hükümeti % 100’ü aşan bir develüasyonla dolar kurunu 1,31’dan 2.80 liraya yükseltmişti.

1958’de Adnan Menderes hükümeti % 321’lik devalüasyonla dolar kurunu 9 liraya çıkarmıştı.

1970’de Süleyman Demirel hükümeti % 65 oranında devalüasyon yaparak dolar kuru 9 liradan 14,85 liraya yükseltilmiştir.

1980 yılında, Süleyman Demirel hükümetinin 24 Ocak kararları kapsamında yapılan yüzde 100’lük devalüasyonla dolar kuru 70 liraya yükseltilmişti.

Turgut Özal yönetiminde Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçiş yapmış ve “dövize enflasyon oranında artış” politikası benimsenmiştir. Türkiye’nin % 80’lik enflasyona alıştığı ve günlük kur düzenlemeleriyle geçirdiği yılların ardından, 1989 yılına gelindiğinde 9 yıllık Türk lirası değer kaybı % 3.285 olmuş ve 1 dolar 2.300 lirayı geçmişti.

1994 yılında DYP-SHP hükümeti’nin “5 Nisan kararları” sonrasında yaşanan devalüasyon oranı % 38,8 ve 1 ABD dolarının Türk lirası karşılığı 40 bin lira olmuştu.

1995 genel seçimleri itibarıyla koalisyonlar dönemi başlamış 1999 yılına gelindiğinde dolar kuru yeni bir rekor kırarak 314 bin 230 liraya yükselmişti.

DSP-MHP-ANAP koaliyon hükümeti döneminde yaşanan 2001 krizi sonrası ise dolar kuru 1,642,000 liraya yükselmişti.

Yaşanan büyük ekonomik kriz sonrası yapılan 1 Kasım 2002 seçimlerinde AKP tek başına iktidar oldu. 18 yıllık AKP Hükümeti döneminde dolar kuru, 7 Lira’nın (yada eskinin 7 milyon lirası) üzerine çıktı. AKP İktidara geldiğinde 1,65 Lira olan dolar kuru % 400’ü aşan bir oranda devalüe olmuş ve bu gün 7 lira civarındadır.

Görüldüğü gibi son 70 yıllık ekonomi tarihimiz döviz krizleri ile doludur ve dikkati çeken diğer bir önemli husus ise her döviz krizi sonrasında büyük siyasi depremler meydana gelmiş bulunmasıdır.

Bu döviz krizlerine yol açan temel sebep ise ürettiğimizden fazlasını tüketmemiz, tüketimi ithalat ile karşılamamız ve ithalat için gerekli olan kaynağı da dış borç olarak temin etmemizden kaynaklanmaktadır.

Türkiye’nin dış borç bulma kapasitesi sınırlı olduğu için borçlanmada iç yada dış faktörlerden kaynaklanan aksamalar olduğunda döviz krizleri patlamakta kurlar sıçramaktadır.

AKP iktidarı AB üyelik sürecini ve dünyanın yaşadığı ekonomik koşulları da akıllıca değerlendirerek ciddi yapısal reformlara imza atabilir ve Türk ekonomisinin ithalata ve dövize bağımlılığı sorununu çözebilirdi, ama ne yazık ki bu fırsatı değerlendiremedi, ideolojik bataklıklara saplanarak ekonominin bu temel sorununu çözmeyi beceremedi.

Unutmayınız sağlıklı bir ekonomi ancak tükettiğinden fazlasını üreten ve fazladan ürettiğini de ihraç ederek döviz kazanan, birikim ve yatırım yapan bir ekonomidir. Bunun aksi bir ekonomi modeli sürdürülebilir değildir, yakın tarihimiz bu dersler ile doludur ve emin olun ders alınmadığı müddetçe tarih daima tekerrür eder.

Kısacası swap anlaşması peşinde koşmak sorunumuzu çözmez, yeterli büyüklükte bir anlaşma yapılabilirse belki kısa süreli bir ferahlama sağlar o kadar…