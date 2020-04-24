KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında Suudi Arabistan’dan Isparta’ya getirilen 268 Türk vatandaşı, 14 gün boyunca Murat Hüdavendigar Yurdu’nda karantinada kalacak.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Bu kapsamında Suudi Arabistan’da bulunan 268 Türk vatandaşı, Antalya Havalimanı’na indi. Uçaktan inen yolcular sağlık ekiplerince kontrol edildikten sonra otobüslerle Isparta’da konaklayacakları yurda getirildi. Murat Hüdavendigar Yurdu’na getirilen yolcular sosyal mesafe kuralına uyarak odalarına yerleştirildi. 268 kişi, 14 gün boyunca burada karantinada tutulacak.