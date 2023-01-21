Suudi Arabistan Ligi maçları TVNET’ten yayınlanacak

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İSTANBUL, (DHA) – Portekizli yıldız Ronaldo’nun sahne alacağı Suudi Arabistan Ligi maçları, sezon boyunca canlı yayınla TVNET ekranlarında olacak.

Birçok yıldız transferle futbolseverlerin ilgisini çeken Suudi Arabistan Ligi, bu sezon da büyük heyecan vadediyor. Özellikle Cristiano Ronaldo’nun Al-Nassr’a imza atması, gözleri Suudi Arabistan Ligi’ne çevirdi. Merakla beklenen maçların yayın hakları, önümüzdeki dönemde Albayrak Medya’da olacak.

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Heyecan, Cristiano Ronaldolu Al Nassr ile Al İttifak arasında oynanacak müsabakayla başlayacak. 22 Ocak Pazar günü 20.30’da oynanacak Al Nassr-Al İttifak karşılaşması, TVNET’ten canlı yayınlanacak.