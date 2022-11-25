Sütaş ve Ezo Sunal ‘Çiftlikten Şarkılar’da buluştu

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Sütaş, “Çiftlikten Masallar” serisinden sonra şimdi de “Çiftlikten Şarkılar”ı çocuklarla buluşturdu. Söz ve müziği Ezo Sunal tarafından hazırlanan “Çiftlikten Şarkılar” serisinin ilk şarkısı “Buzu ile Zıpla”, çocukların dünyasına neşe ve eğlence katıyor.

Sütaş, çocukların sağlıklı beslenmesinin yanı sıra duygusal ve zihinsel gelişimine de katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği, 7 milyon izlenmeyi geçen “Çiftlikten Masallar” serisinden sonra şimdi de “Çiftlikten Şarkılar”ı çocuklarla buluşturuyor.

Çocukların eğlenerek öğrenmesine destek olmak amacıyla “Çiftlikten Şarkılar” serisini hayata geçiren Sütaş, Youtube kanalında yayınlanan serinin ilk şarkısında çocuklar için şarkı ve hikâye kitapları yazan, oyun atölyeleri ve eğitici aktiviteler düzenleyen Ezo Sunal ile işbirliği yaptı. Sözleri ve müziği kendisine ait olan “Buzu ile Zıpla” şarkısını seslendiren Ezo Sunal, Sütaş’ın sevimli kahramanı Buzu ve çiftlikteki arkadaşları ile birlikte çocukların dünyasına eğlence katıyor, onların Sütaş Çiftliği’ndeki doğal hayatı tanımalarını sağlıyor.

Sütaş’ın “Çiftlikten Şarkılar” serisinde bestesi ile yer alan Ezo Sunal; University of Surrey Roehampton (Londra) Film Studies ve Early Childhood Studies bölümlerinden mezun oldu ve Ocak 2007’de Ezo Sunal Çocuk Atölyesi projesini hayata geçirdi. 2017 yılında ise okul öncesi ve ilköğretim çağındaki çocuklar için LALALA Dünyası adıyla bir Youtube kanalı kurdu.