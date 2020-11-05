Süt toplama merkezinde skandal görüntü: İşçi süt kazanı içinde banyo yaptı (4)

2 İŞÇİ GÖZALTINA ALINDI

Konya’da süt toplama merkezinde kazanda süt banyosu yapılması anına ait görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, banyo yapan Emre S. ile görüntüleri çekip paylaşan Uğur T. polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanununun 185’inci ‘İçilecek sulara veya yenilecek veya içilecek veya kullanılacak veya tüketilecek her çeşit besin veya şeylere zehir katarak veya başka suretlerle bunları bozarak kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşüren kimseye iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir’ maddesi kapsamında işlem yapılacağı öğrenildi.

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