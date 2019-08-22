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Susam ve Argan Yağı saçları onarıyor

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Saç Bakım ve Güzellik Uzmanı Leyla Cesaret Ergül, yaz aylarında güneşin, deniz tuzunun ve havuzlardaki kimyasalların yarattığı tahribatların tamiri için susam ve argan yağı kullanılmasını önerdi.

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Program Başkanı Öğr. Gör. Leyla Cesaret Ergül, yaz aylarında tatile çıkıldığında güneş, kum ve denizin ciltte ve saçta tahribatlara yol açtığını aktararak, yıpranmaları gidermek için susam ve argan yağı kullanılmasını tavsiye etti.

Tatil dönüşü yıpranmış saçlar için öneride bulunan Ergül, “Yazın yıpratıcı unsurlarından etkilenmiş saçlar, basit ve bitkisel uygulamalarla eski sağlığına kavuşturulabilir. Eczanelerde veya aktarlarda bulunabilen susam yağı veya argan yağı ile saçlara masaj yaparak, ardından bir saat kadar sıcak havlu veya bone ile saçları kapatarak bekletebilirsiniz. Sonrasında saç tipine uygun bir şampuanla yıkayarak saçların nasıl canlandığını fark edeceksiniz” diye konuştu.

“GÜNEŞ IŞINLARININ FAZLASI ZARAR”

Güneş ışınlarının saçta kepek ve egzama gibi sorunlara neden olabildiğini hatırlatan Ergül, “İçerdiği yoğun minerallerle saçta kepek ve egzama gibi sorunlara iyi gelen deniz suyu ise yoğun tuz içeriği nedeniyle saçta cansızlaşmalara, matlaşmalara ve kurumalara yol açar. Saçlarımızı güneşin ve denizin bu zararlı etkilerinden korumak için saç bakımı önerilerine dikkat etmek gerekir. Güneş ışınlarının da fazlası zarardır. Aşırı güneşe maruz kalmak cildi olduğu gibi saçları da yıpratır. Saçlar kurur, cansızlaşır ve şekil alamaz hale gelir. Bu durumun önüne geçmek için yoğun güneş saatlerinde dışarı çıkmamaya özen gösterilmeli” dedi.

“SAÇLARINIZI MUSLUK SUYUYLA ÇALKALAYIN”

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Deniz ve havuza girmeden önce saçların musluk suyuyla yıkanmasını öneren Ergül, “ Denizin ve havuzun klorlu ve tuzlu suyunun zararlı etkilerinden korunmak için denize girmeden önce saçları musluk suyu ile çalkalamak, denize girdiğinizde deniz tuzunun saçlar tarafından emilimini azaltacağından saçlarınızı korumada maksimum fayda sağlayacaktır. Sudan çıkıldıktan sonra duş almak unutulmamalıdır” diye konuştu.

CİLDİ GÜNEŞTEN KORUMANIN YOLLARI

Güneş ışınlarının etkisiyle derinin ve cildin 2 ile 4 kat kalınlaştığını kaydeden Ergül, “Güneşe uzun süre maruz kalındığında güneş ışınları, melanin pigmenti birikimine yol açarak deride lekelenmeler ve çil oluşumuna sebep olabilir. Tüm bu etkiler derinin erken yaşlanmasına sebep olur. Güneş koruyucu kremler, giysiler, gözlük ve şapkalar ile güneşe çıkıldığı zamanlarda cilt ve gözler korunmalıdır. Ayrıca yaz aylarında 11.00-16.00 arası direkt güneş ışınlarına maruz kalmamaya özen gösterilmelidir” ifadelerini kullandı.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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