Sürüklenen teknedeki 12 kaçak göçmeni, Sahil Güvenlik kurtardı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla birer kutlama mesajı yayımladı.