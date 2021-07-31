Sürücüsünün, sürüye çarpmamak için ani manevra yaptığı otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA)- YOZGAT’ta, koyun sürüsüne çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı otomobilin şarampole devrildiği kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Yozgat’ın merkeze bağlı Büyükincirli köyü yakınlarında meydana geldi. Habip Doğan yönetimindeki 01 AFY 229 plakalı otomobil, Kayseri- Yozgat istikametine seyir halindeyken, yola çıkan koyun sürüsüne çarptı. Bu sırada, Metin T.’nin kullandığı 38 AJZ 709 plakalı otomobil ise sürüye çarpmamak sürücüsünün ani manevra yapması sonucu şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Zakir Özgenç’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Metin T. ile yanında bulunan Elif Y. ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazada 10 koyun da öldü.

Koyun sürüsüne çarpan otomobilin sürücüsü Habip Doğan, Adana’dan Yozgat’a geldiğini ve virajdan çıkar çıkmaz koyunların aniden yola çıktığını söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -