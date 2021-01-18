Sürücüsünün el freni çekmediği araç, caddeyi geçip park halindeki araçlara çarptı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da sürücüsünün el frenini çekmediği hafif ticari araç, hareket edip akan trafikte yolu geçerek, park halindeki biri kamyon, 2 araca çarptı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksu ilçesine bağlı Pınarlı Mahallesi’nde cadde kenarına sürücüsünün park edip el frenini çekmediği hafif ticari araç, eğimli yolda hareket etti. Yoldan geçen sürücüler, caddenin ortasına gelen ve sürücüsü olmayan aracı görünce yavaşladı. Bu sırada başka bir sürücü de otomobilin park edip, yanından ayrıldı. Hafif ticari araç, sürücüsünün bıraktığı otomobil ile kamyona çarparak durabildi.

Kaza anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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