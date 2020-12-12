Sürücüsünün ‘dur’ ihtarına uymadığı otomobilde 4 kilo eroin ele geçti

Muhammed Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)- KONYA’da polisin uyuşturucu taşıdığı ihbarı üzerine ‘dur’ ihtarında bulunduğu otomobilin sürücüsü, kaçarken kaza yaptı. Otomobilde, 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi.

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antalya’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin içinde bulunduğu 06 AN 963 plakalı otomobil durdurulmak istendi. Ancak şüpheliler, polisin ‘dur’ ikazına uymadı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü. Kovalamaca sırasında otomobil, merkez Meram ilçesi Hatıp Caddesi’nde refüje çarparak durdu. Otomobilde bulunan Hakan Nar (31) ve Ahmet Acar (33), gözaltına alındı. Otomobilde narkotik köpeği ‘Oscar’ ile yapılan aramada sağ ön koltuk çevresinde poşet ve torbalar içerisine gizlenmiş 4 kilo 36 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Ayrıca otomobildeki aramalarda şüphelilerden Hakan Nar adına hazırlanmış Kriminal Polis Haberleri Gazetesi basın tanıtım kartı bulundu. Şüpheliler, Konya Şehir Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

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