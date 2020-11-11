Sürücüsünün direksiyonda uyuduğu otomobil 20 metreden yuvarlandı; 2 yaralı

Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da, 20 metrelik şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Hüseyin Koçarslan (67) ile eşi Halime Koçarslan (57) yaralandı. Sürücü Koçarslan’ın direksiyon başında uyukladığı, kazanın da bu nedenle meydana geldiği belirtildi.

Kaza, sabah saatlerinde Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi Kayadibi mevkisinde meydana geldi. Isparta’dan eşi Halime Koçarslan ile birlikte 32 HH 901 plakalı otomobille Antalya’ya doğru yola çıkan Hüseyin Koçarslan, iddiaya göre direksiyonda uyukladı. Bu sırada kontrolden çıkan otomobil, önce karşı şeride, ardından da taklalar atarak 20 metreden yuvarlandı. Kaza anında kemeri takılı olmayan Hüseyin Koçarslan otomobilden fırlarken, kemeri takılı Halime Koçarslan yolcu koltuğunda sıkıştı.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, sıkıştığı yerden çıkarılan Halime Koçarslan ile eşi Hüseyin Koçarslan’ın ilk müdahalenin ardından ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Çiftin, tedavi için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne gitmek için yola çıktıkları belirtildi.

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