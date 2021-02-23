Sürücüsünün direksiyonda fenalaştığı hafif ticari araç önündeki araca çarptı: 2 yaralı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’nin Körfez ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında fenalaştığı hafif ticari araç, önünde seyreden araca çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza D-100 Karayolu Körfez Hacı Osman Mahallesi mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 34 NL 5584 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Tekin Kaplan, direksiyon başında fenalaşıp, baygınlık geçirdi. Kontrolden çıkan araç, önünde seyreden Osman Aydoğmuş yönetimindeki 54 ZZ 463 plakalı hafif ticari araca çarptı. Aldığı darbe ile savrulan gıda malzemesi yüklü araç bariyerlere çarparak durabildi.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Osman Aydoğmuş ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, direksiyonda fenalaşan Tekin Kaplan’a ise ayakta müdahale edildi. Kaza nedeniyle kısa süreli olarak trafiğe kapanan D-100 Karayolu İstanbul istikameti, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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